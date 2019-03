American Fugitive: "Sandbox-Action" im Stil früher GTA-Teile angekündigt - 4Players.de

Redrock County ist ein charmantes Stück ländliches Amerika. Wir wollten den Spielern die Freiheit geben, in eines der Gebäude in der Umgebung einzubrechen, um Gegenstände zu stehlen, das Aussehen zu verändern oder Hinweise auf die Identität des Mörders zu finden. Seid gewarnt: Hausbruch ist unvorhersehbar und riskant, aber die Belohnung kann so lukrativ sein!



2. Fahren



Autos sind natürlich ein wesentlicher Bestandteil des amerikanischen Lebensstils, und kein Gefängnisausbruch ist komplett ohne einen verrückten Autodiebstahl! Für uns ist nichts spaßiger, als in einem leistungsstarken Muscle-Car auf Feldwegen zu schlittern. Und wer liebt keine gute, altmodische Verfolgungsjagd?







3. Kampf



Wie zu erwarten, werden die Bullen vor nichts zurückbleiben, um euch hinter Gittern – oder im Leichenschauhaus – zu sehen. Ihr könntet also dazu geneigt sein, eine Waffe zu ergreifen, um eure konstitutionellen Rechte durchzusetzen. Natürlich wird dies eurem Fall nicht viel helfen, aber sie müssen euch zuerst erwischen, nicht wahr?



American Fugitive



Wir haben eine Welt voller Spaß und aufregender Aktivitäten geschaffen, darunter Stunt-Sprünge, Time-Trials, versteckte Beute und sammelbare Gegenstände. Diese Nebenaktivitäten ergänzen die Geschichte, in der ihr es mit einem bunten Cast aus Gesetzesbrechern, Söldnern und zwielichtigen Charakteren zu tun bekommen werdet, während ihr versucht, das Geheimnis eurer Inhaftierung zu lüften. Im Ernst, es wird verrückt!"

Ähnlich wie in frühen Grand-Theft-Auto-Teilen beobachtet man das Geschehen aus der Vogelperspektive. Die Handlung spielt in den Achtziger Jahren. Nachdem Will Riley fälschlicherweise für den Mord an seinem Vater angeklagt wird, begibt er sich auf die actionreiche Suche nach dem wahren Schuldigen - während er häufig die Polizei an den Hacken hat, die mit schmutzigen Tricks kämpft. Die Studio-Gründer haben laut Steam vorher an Titeln wie TimeSplitters Black und Goldeneye 007: Reloaded gearbeitet. Der deutsche PlayStation-Blog hat noch einige weitere Infos von Art-Director Lewis Boadle über den Spielablauf parat:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer