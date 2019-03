Nanotale - Typing Chronicles: Epistory-Macher kündigen neues Tipp-Abenteuer an - 4Players.de

Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC) Screenshot - Nanotale - Typing Chronicles (PC)

Die Epistory -Macher Fishing Cactus haben mit Nanotale - Typing Chronicles ein neues Tipp-Abenteuer angekündigt , das im Sommer 2019 für PC ( Steam ) erscheinen soll. In der Spielbeschreibung heißt es: "Seit jeher haben wir Archivisten die Geheimnisse des Planeten studiert und katalogisiert, seine Veränderungen beobachtet und unser Neutralitätsgelübte eingehalten. Doch die Welt leidet - vom Uralten Wald bis hin zur Blauen Wüste. Der Baum des Lebens singt sein letztes Lied und tief in unserem Herzen spüren wir, dass die im Sterben liegt. Wir sind die Zeugen ihres Untergangs, aber wir dürfen nicht eingreifen. Wir sind nichts weiter als stille Beobachter.Nanotale - Typing Chronicles ist ein atmosphärisches Tipp-Rollenspiel-Adventure in einer farbenfrohen Welt. Begleite Rosalind, eine Novizin der Archivisten, auf ihrer Reise in ein Tal, um Pflanzen- und Gesteinsproben zur weiteren Analyse zu sammeln. Das Tal ist friedlich. Der letzte Krieg liegt in der fernen Vergangenheit. Bei so einem Routineauftrag kann nichts schiefgehen ... oder etwa doch?" Hier erste Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Alpha-Spielszenen