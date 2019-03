Wrath: Aeon of Ruin: Düsterer Retro-Shooter auf Basis der Quake-Engine für PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC) Screenshot - Wrath: Aeon of Ruin (PC)

1C Entertainment und 3D Realms arbeiten mit dem Entwickler KillPixel an dem Shooter Wrath: Aeon of Ruin . Das Dark-Fantasy-Horror-Actionspiel basiert auf der ursprünglichen Quake-Engine (Mitte der 90er) und soll im Sommer 2019 für PC, Mac und Linux erscheinen. PlayStation 4, Switch und Xbox One werden Anfang 2020 versorgt.Die Entwickler schreiben: "Du bist Outlander. Einst bist du in der Zeitlosen See getrieben und findest dich jetzt auf der Küste einer sterbenden Welt wieder. Aus der verschlingenden Dunkelheit taucht plötzlich ein in Weiß gehülltes Wesen auf, der Hirte der Abwegigen Seelen, der dir befiehlt, die verbleibenden Wächter der Alten Welt zu jagen. Erkunde uralte Ruinen, enthülle vergessene Geheimnisse und bekämpfe die lauernden Schrecken."Versprochen wird eine riesige, in Dunkelheit gehüllte Welt, die von "Profi-Nekromanten" der Quake-Szene erbaut wurde. Drei Hubs, 15 weitläufige Levels, neun Waffen mit mehreren Feuermodi und mächtige Artefakte werden in der Produktbeschreibung erwähnt. Hervorgehoben wird immer wieder, dass Wrath: Aeon of Ruin "in allen Belangen ein authentischer und klassischer Ego-Shooter" sein wird. Auch ein Mehrspieler-Modus (inkl. 4-Spieler-Koopmodus im lokalen Multiplayer oder online) sowie Mod-Tools sind geplant.Letztes aktuelles Video: Ankündigung