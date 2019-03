Siege of Centauri: Tower Defense im Universum von Ashes of the Singularity angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Siege of Centauri (PC) Screenshot - Siege of Centauri (PC) Screenshot - Siege of Centauri (PC) Screenshot - Siege of Centauri (PC) Screenshot - Siege of Centauri (PC)

Stardock hat mit Siege of Centauri eine neue Tower Defense angekündigt , die im Universum von Ashes of the Singularity angesiedelt ist und auch auf der Engine des Echtzeit-Strategiespiels fußen wird. Als Kommandant der Verteidigung der ersten Erdkolonie muss man die Attacken von den Zehntausenden von fremden Maschinen zurückschlagen. Hierzu müssen Türme mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen hochgezogen werden - auch gegen Lufteinheiten. Die Kampagne soll 16 Missionen umfassen. Zwischen den Einsätzen wird man seine Türme und die Orbitalfähigkeiten verbessern können.Die Entwickler schreiben, dass sie bei Produktion von Ashes of the Singularity auf die Idee einer Tower Defense gekommen seien, da die Engine "Zehntausende" von Einheiten gleichzeitig darstellen könne. Siege of Centauri wird zunächst im Early Access erscheinen und knapp zehn Dollar kosten.