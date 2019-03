Impostor Factory: Mystery-Thriller von den Machern von To the Moon und Finding Paradise - 4Players.de

Freebird Games, das Indie-Studio hinter To the Moon und Finding Paradise , hat Impostor Factory angekündigt. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen wird diesmal eine andere Story-Struktur versprochen. Die Rede ist von einem Mystery-Thriller, in dem sich die Zeit irgendwie zurücksetzen lässt - und auch eine Reihe blutiger Morde wird es wohl geben. Trotzdem soll das Spiel stark an To the Moon und Finding Paradise erinnern. Impostor Factory wird 2020 für PC, Mac und Linux veröffentlicht. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Darüber hinaus ist die digitale Comic-Sammlung "Paper Memories" mit Geschichten aus To the Moon, Finding Paradise und von einigen Ärzten der Sigmund Corp. auf Steam als DLC für To The Moon erschienen.