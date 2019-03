The Riftbreaker: Neues Aufbau- und Survival-Spiel der X-Morph-Macher - 4Players.de

Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC) Screenshot - The Riftbreaker (PC)

Das neue Spiel der EXOR Studios ( X-Morph: Defense Zombie Driver ) heißt The Riftbreaker und soll 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen . Es wird von den Machern als "Aufbau- und Survival-Spiel mit Action-RPG-Elementen" beschrieben. Auf dem PlayStation Blog führt Studiomitbegründer Pawel Lekki weiter aus: "Die Hauptfigur heißt Captain Ashley S. Nowak. Sie ist ein Riftbreaker - ihre Aufgabe besteht darin, durch ein Einweg-Portal zu einem fernen Planeten zu reisen und eine Basis für ein Zweiwege-Portal zu errichten, um die Kolonisierung des Planeten zu ermöglichen.Ashleys einziger Freund in dieser weit entfernten Welt ist ihr K.I.-gesteuerter Mecha-Anzug, den sie Mr. Riggs nennt. Ashley ist zwar ausgebildete Wissenschaftlerin, aber gleichzeitig auch eine hitzige Elitesoldatin. Doch auch wenn es so scheint, als würde jeder Kampf mit den Händen von Mr. Riggs ausgetragen werden, so ist er in diesem Duo für gewöhnlich die Stimme der Vernunft.""Um in dieser feindlichen Umwelt zu überleben, müsst ihr eine Basis errichten und Ressourcen sammeln. Ihr könnt verschiedene Arten von Minen, Raffinerien, Pipelines zum Transport von Flüssigkeiten, Fabriken zur Waffenproduktion und diverse Energieanlagen bauen. Einige seltene Elemente sind nahe eurer Basis nicht verfügbar, deshalb müsst ihr den Planeten bereisen und entlegene Außenposten errichten. Und um genug Energie zu sammeln, damit ihr den Riss zurück nach Hause öffnen könnt, benötigt ihr eine wirklich große Basis ..." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer