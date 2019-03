Undead Horde: Die Untoten stürmen den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC) Screenshot - Undead Horde (PC)

Das Action-Rollenspiel Undead Horde von 10tons, in dem man als Totenbeschwörer Armeen von bis zu hundert Untoten dirgiert, ist am 6. März 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo es in ein bis zwei Monaten den letzten Feinschliff erhalten soll. Aktuell wird noch ein Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv". Darüber hinaus sind auch Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch geplant. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer