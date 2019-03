Moto GP 19: Motorrad-Rennspiel für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

"Leistungsstarke KI mit neuronalen Netzwerken: Um der Racing-Community die größtmögliche Herausforderung zu bieten, war es notwendig, ein neues, revolutionäres Paradigma einzuführen. Milestone und Orobix - ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz spezialisiert hat - arbeiteten mehr als zwei Jahre an einem revolutionären KI-System auf Basis neuronaler Netzwerke. Das Ergebnis? Eine unglaublich schnelle KI mit extrem realistischem Verhalten.

Ein überarbeitetes Multiplayer-Erlebnis: Mit den neuen dedizierten Servern wird das Mehrspielererlebnis in Moto GP 19 reibungslos ablaufen. Keine Verzögerung, keine Ausreden im Falle einer Niederlage! Zudem erhält der Mehrspieler-Modus jetzt einen brandneuen Race Director-Modus, um Online-Herausforderungen mit Freunden noch attraktiver zu machen.

Ein Sprung in die Legenden: Einer der beliebtesten Spielmodi für MotoGP Fans kehrt zurück. Mit den historischen Herausforderungen werden die Spieler in die Lage versetzt, in die Fußstapfen legendärer Fahrer zu treten und alte Rivalitäten neu aufleben zu lassen, die in die Geschichte der MotoGP eingegangen sind und diese geprägt haben

Ein Stil für jeden Fahrer: In Moto GP 19 gibt es viele neue Tools, um einen einzigartigen Fahrer zu erstellen. Dabei steht die bisher größte Auswahl der beliebtesten Accessoires und Marken zur Verfügung; mit dem Grafik-Editoren können Spieler genau wie echte MotoGP Champions ihren eigenen Helm, Rennnummern und Butt Patches entwerfen.

Eine neue Wettbewerbsklasse: Wie in der realen Saison MotoGP 2019 findet in diesem Jahr das Debüt der neuen FIM Enel MotoE World Cup statt, bei der emissionsfreie Motorräder auf einigen der berühmtesten Rennstrecken der MotoGP Championship zum Einsatz kommen."

Screenshot - Moto GP 19 (PC) Screenshot - Moto GP 19 (PC) Screenshot - Moto GP 19 (PC)

Der italienische Entwickler und Publisher Milestone sowie Dorna Sports, Veranstalter der Moto GP, haben Moto GP 19 angekündigt. Das Motorrad-Rennspiel wird am 6. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. "Einige Wochen später" soll die Umsetzung für Switch folgen.In Moto GP 19 können Spieler an der Saison 2019 teilnehmen, gegen MotoGP-Champions antreten oder in die Fußstapfen eines jungen Fahrers treten, um sich im Red Bull MotoGP Rookies Cup bis an die Spitze der Rangliste zu fahren. Die Entwickler versprechen härtere Herausforderungen, ein besseres Mehrspielererlebnis, mehr Inhalte für den Einzelspieler-Modus und höheren Realismus. Auch emissionsfreie Motorräder (FIM Enel MotoE World Cup) dürfen gefahren werden.Features (laut Hersteller):Auch die Moto GP eSport Championship wird fortgesetzt.Letztes aktuelles Video: Ankündigung