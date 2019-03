Utawarerumono: Prelude to the Fallen: Erscheint Anfang 2020 für PlayStation 4 und PS Vita in Europa - 4Players.de

NIS America wird Utawarerumono: Prelude to the Fallen Anfang 2020 in Europa für PlayStation 4 und PS Vita (nur digital) veröffentlichen. In Prelude to the Fallen wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der ohne Erinnerungen aufwacht und von einem Stamm herzlicher Siedler aufgenommen wird. Nach und nach wird er einer von ihnen und bekommt den Namen "Hakuoro". Als eines Tages die Nachbardörfer angreifen, stellt sich Hakuoro den Angreifern und es beginnt sein Abenteuer.Die Entwickler wollen eine "epische" Geschichte über Liebe, Krieg und Schicksal erzählen - sowie eine Geschichte über Helden, die kaum unterschiedlicher sein könnten und deren Schicksal doch verwoben scheint. In den taktischen Gefechten sollen die Fähigkeiten der Helden eine große Rolle spielen.Das Taktik-Rollenspiel ist ein Remake des ersten Teils (Utawarerumono: Chiriyuku Mono he no Komoriuta) der Utawarerumono-Trilogie, der im April 2018 in Japan erschien. Die anderen beiden Teile (Utawarerumono: Mask of Deception und Utawarerumono: Mask of Truth) sind bereits hierzulande erhältlich.Letztes aktuelles Video: The Song Begins