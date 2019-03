Stela: Entwicklungs-Partner von Halo Infinite arbeiten an cinematischem Plattformer - 4Players.de

Screenshot - Stela (PC) Screenshot - Stela (PC) Screenshot - Stela (PC) Screenshot - Stela (PC) Screenshot - Stela (PC) Screenshot - Stela (PC)

Entwickler SkyBox Labs arbeitet derzeit nicht nur am kommenden Halo Infinite mit, sondern hat zudem auch einen "filmischen" 2D-Plattformer in der Mache. Laut Gematsu.com soll das Spiel auf Microsofts "ID@Xbox Developer Showcase" näher vorgestellt werden (im Rahmen der Game Developers Conference 2019.Als Plattformen sind im Laufe des Jsahres die Xbox One und der PC vorgesehen. Die offizielle Website verrät schon jetzt, dass die Handlung eine junge Frau in eine geheimnisvolle altertümliche Welt versetzt. Dort gilt es, sich gigantischen Biestern, heimtückischem Terrain und einschüchternden Herausforderungen zu stellen. Zudem soll sich im Rahmen der Rätsel die Umgebung manipulieren lassen, um in der Deckung der Landschaft an den gefährlichen Kreaturen vorbeizuschleichen. Als Schauplätze warten mysteriöse Städte, verwunschene Wälder und geräumige unterirdische Ruinen.