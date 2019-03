Dwarf Fortress: Wird bald in optisch (leicht) überarbeiteter Form erscheinen - 4Players.de

Screenshot - Dwarf Fortress (PC) Screenshot - Dwarf Fortress (PC) Screenshot - Dwarf Fortress (PC) Screenshot - Dwarf Fortress (PC) Screenshot - Dwarf Fortress (PC)

Dwarf Fortress wird demnächst in optisch (leicht) überarbeiteter Form auch via Steam und itch.io veröffentlicht. Die Entwickler versprechen, dass sich an der klassischen Simulation und der Tiefe des Spiels nichts verändert hätte. Nur der Anstrich sei neu. Der bisher bekannte ASCII-Modus ist ebenfalls enthalten.In der Wikipedia wird das klassische Dwarf Fortress, das als Freeware vertrieben und via Spenden finanziert wird ( zur Website ), so beschrieben: "Der Spieler führt eine Gruppe zwergischer Kolonisten an, die eine neue Festung gründen sollen. Da diese Zwerge unter der Erde wohnen, ist die Simulation dafür ausgelegt, innerhalb eines Berges bzw. unterirdisch zu bauen. Es ist aber durchaus möglich, eine Siedlung auf der Erdoberfläche als Burg o. ä. zu bauen. Der Spieler kann bestimmen, ob die Zwerge eine Festung bauen, eine vorhandene Festung einnehmen oder ob ein einzelner Zwerg auf Abenteuerreise geht und gegen feindliche Lebewesen kämpft ('Adventure Mode'; dieser Modus ähnelt spielerisch einem Rogue-like). (...) Das Spielprinzip ähnelt einer Sandbox. Ein konkretes Ziel existiert nicht."Als Releasetermin wird "time is subjective" (Zeit ist subjektiv) angegeben.Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer