CryoFall: 2D-Überlebenskampf startet Anfang April in den Early Access - 4Players.de

AtomicTorch Studio und Daedalic Entertainment wollen das Sci-Fi-Survival-Spiel CryoFall am 3. April 2019 in den Early Access auf Steam schicken, wo es in ungefähr einem Jahr mit monatlichen Updates fertiggestellt werden soll. Der Publisher schreibt über das Multiplayer-Abenteuer in offener Spielwelt: "Als Überlebende eines Raumschiffabsturzes machen sich Dutzende Spieler daran, die versteckte und geheimnisvolle Geschichte des Planeten aufzudecken und natürlich die zahlreichen Gefahren zu überleben, die dabei auf sie warten.Jeder Server bietet Platz für bis zu 200 Spieler simultan und wird durch deren Interaktionen zu einer einzigartigen Welt mit jeweils ganz eigenem Spielerlebnis. (...) Die Spieler können in der schicken 2D-Welt zusammenarbeiten, um ihre eigenen Städte zu gründen und funktionierende Wirtschafts- und Industriesysteme zu erschaffen. Sie können sich aber auch unter den Nagel reißen, was andere Überlebende aufgebaut haben." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer