Someday You'll Return: Narrativer Psycho-Horror in den Wäldern Tschechiens - 4Players.de

CBE software ( J.U.L.I.A.: Among the Stars ) werkelt derzeit am narrativen Psycho-Horrortrip Someday You'll Return , der im September 2019 für PC ( Steam , GOG) und später voraussichtlich auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Im auf Basis der Unreal Engine 4 entstehenden Spiel schlüpft man in die Rolle eines Vaters, der in den Wäldern Tschechiens nach seiner vermissten Tochter sucht. Hier ein aktueller Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Remembrance Trailer