A.O.T. 2: Final Battle: Erscheint im Juli für PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Koei Tecmo hat A.O.T. 2: Final Battle für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Es soll am 5. Juli 2019 in Europa in digitaler Form und im Einzelhandel erscheinen. Diejenigen, die A.O.T. 2 bereits besitzen, können alternativ das "Final Battle Upgrade Pack" als kostenpflichtige Erweiterung kaufen und erhalten so Zugang zu den neuen Inhalten.A.O.T. 2: Final Battle erweitert die Kampagne aus A.O.T. 2 um die gesamte dritte Staffel des Animes, spielbar aus den Perspektiven ausgewählter Charaktere. Damit wird die Anzahl der spielbaren Helden auf über 40 erhöht. Zusätzlich zu den Inhalten der nun insgesamt drei Anime-Staffeln, fügen die Entwickler noch einige Original-Episoden hinzu.Der Publisher schreibt: "Der intensive Kampf gegen andere menschliche Kontrahenten, ausgeführt mit einzigartigen 3D-Manövern, - dank des Omni-Directional-Mobility-Gear -, ist nur einer der beiden neuen Spielmodi in A.O.T. 2: Final Battle. Darüber hinaus, wird der brandneue Wall-Reclamation-Modus die Spieler in seinen Bann ziehen. Hier wählen die Spieler die Mitglieder ihres Squads aus einer umfangreichen Auswahl an Attack-on-Titan-Charakteren aus und können sogar Teams zusammenstellen, die in der Anime-Vorlage nicht denkbar gewesen wären. Gemeinsam erobern die Spieler die Außengebiete der Spielwelt von den Titanen zurück. Der Thunder Spear, eine Waffe, die selbst gepanzerte Titanen niederreißen kann, kommt hier erstmals in einem A.O.T.-Videospiel zum Einsatz."Hinweis: Die folgenden Bilder und der Trailer enthalten möglicherweise Spoiler aus der dritten Staffel des Animes.Letztes aktuelles Video: Ankündigung