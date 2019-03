A Year Of Rain: Echtzeit-Strategie mit starken Helden und Schwerpunkt auf Teamplay für zwei Spieler - 4Players.de

Screenshot - A Year Of Rain (PC) Screenshot - A Year Of Rain (PC) Screenshot - A Year Of Rain (PC) Screenshot - A Year Of Rain (PC) Screenshot - A Year Of Rain (PC)

Daedalic Entertainment hat A Year Of Rain für PC angekündigt. Das Echtzeit-Strategiespiel wird im hauseigenen Studio in Hamburg entwickelt und soll im Laufe des Jahres im Early Access erscheinen. Das Spiel hat einen starken Helden-Fokus und legt seinen Schwerpunkt auf Teamplay - sowohl PvE (Spieler gegen Computergegner) als auch PvP (Spieler gegen Spieler).Dabei sind sowohl die (gemeinsam spielbaren) Koop-Kampagnen als auch weitere Online- und Offline-Spielmodi auf Teams aus zwei Spielern ausgelegt. Die Entwickler schreiben: "Der klassische 2vs2-Modus 'Skirmish' wurde von Grund auf für kompetitive Matches entwickelt. In 'Against All Odds', einem für das Genre neu entworfenen Spielmodus, müssen sich zwei einzelne Helden gegen zwei ganze Armeen behaupten, die volle Kontrolle über Gebäude und Einheiten haben."Sollte für die Kampagne oder die Gefechte/Skirmishes kein zweiter, menschlicher Spieler anwesend sein, kann eine Computerintelligenz diese Mitspieler-Position übernehmen.Nach der Entscheidung für eine der drei konkurrierenden Fraktionen gilt es Basen zu bauen, Ressourcen zu sammeln und Truppen zu rekrutieren. Durch Forschung weiterentwickelte Gebäude und Einheiten erhöhen Effizienz und Schlagkraft. Mit einer aus unterschiedlichen Einheiten zusammengestellten Armee und einem der legendären Helden an deren Spitze, zieht man für das noble Haus Rupah, die wilden Nomaden oder die rastlosen Untoten in die Schlacht."A Year Of Rain ist eine unserer größten Eigenentwicklungen und ein Schritt in Richtung eSport. Wir sind uns der komplexen Herausforderungen bewusst, die das Genre mit sich bringt. Ich bin stolz darauf, dieses Wunschprojekt unseres Entwicklerteams begleiten zu dürfen", sagt Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic. Ein Liga-System, kompetitive Seasons, Leaderboards, Beobachter-Modus, Replays und Co. sollen für eSports-Tauglichkeit sorgen.A Year Of Rain erscheint 2019 für PC im Early Access mit der ersten Kampagne sowie diversen Multiplayer-Modi. In der Folgezeit wird das Spiel kontinuierlich angepasst und um zusätzliche Features, neue Inhalte und mehr ergänzt.