Buildings Have Feelings Too!: Der Städtebau-Manager der etwas anderen Art - 4Players.de

Blackstaff Games und Merge Games wollen ihren skurrilen Städtebau-Manager Buildings Have Feelings Too! im Spätsommer 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlichen. In dem an Monty Python erinnernden Aufbauspiel sollen Häuser mit Gefühlen zu einer glücklichen Metropole heranwachsen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer