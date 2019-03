Fell Seal: Arbiter's Mark : Taktik-Rollenspiel verlässt am Montag den Early Access - 4Players.de

PS4 und Xbox One befinden sich in Arbeit.



Publisher 1C Entertainment hat bekanntgegeben, dass das Taktik-Rollenspiel Fell Seal - Arbiter's Mark von Entwickler 6 Eyes Studio am Montag, 18. März auf Steam den Early Access verlassen wird. Auch Umsetzungen für





Das Spiel ist laut Steam-Beschreibung ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel in einer Fantasiewelt mit einem Hauch von Steampunk. Man übernimmt die Kontrolle über Arbiter Kyrie, einer Agentin des Rats der Unsterblichen, der für Stabilität und Ordnung im Land verantwortlich ist, und führt seine Truppen durch knifflige Gefechte:



Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC) Screenshot - Fell Seal: Arbiter's Mark (PC)



"Features:

Erlebe eine epische und tiefgreifende Geschichte mit über 40 Gefechten und herausfordernden End-Game-Inhalten

Klassische Taktik-Kämpfe mit vielfältigem Terrain in wunderschön gezeichneten Umgebungen

Ein komplexes Klassensystem mit über 20 Klassen und 200 Fähigkeiten. Erschaffe einen vielseitigen Kämpfer, einen engagierten Zauberer oder einen brutalen Spezialisten, der alles kurz und klein schlägt!

Passe das Erscheinungsbild deiner Truppe an. Wähle ein Porträt, ein Outfit, Farben und die Gesamtoptik aus zahlreichen Möglichkeiten!

Statte deine Armee mit über 240 Ausrüstungsteilen aus, die entweder gekauft, von besiegten Gegnern eingesammelt oder hergestellt werden können



Geschichte:

Vor Jahrhunderten riss eine brutale Bestie die Welt in Stücke. Zu dieser Zeit erhielten die Unsterblichen ungeahnte Kräfte, mit denen sie die wütende Bestie venrichten konnten. Um so einer Zerstörung vorzubeugen, erschufen die Unsterblichen einen Rat, der im Land für Stabilität und Ordnung sorgt und sofort zur Stelle ist, sobald Chaos oder Krieg zu herrschen droht.

Die Unsterblichen sind zwar sehr mächtig, doch es gibt nur wenige von ihnen. Selbst sie können nicht die ganze Welt beschützen. Sie greifen daher auf sterbliche Agenten zurück, die Arbiter, um die Menschen vor den alltäglichen Gefahren zu beschützen. Die Arbiter gebieten über das Land, vertreiben Banditen, wilde Monster und korrupte Beamte: Ihr Wort ist das Gesetz.



Es gibt jedoch eine Arbiter, die eine tiefgreifende Korruption ihres eigenen Ordens bemerkt, und es liegt nun an ihr, diese Ausbreitung, die so brutal wie die Bestie der Vergangenheit ist, aufzuhalten."