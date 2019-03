Steam Link Anywhere: Übertragung von Steam-Spielen auf Smartphones, Tablets oder Fernseher im lokalen Netzwerk - 4Players.de

Mit Steam Link Anywhere ist es möglich, seine Steam-Spiele vom Desktop-PC auf andere Geräte im lokalen Netzwerk (LAN) wie Smartphones, Tablets oder Fernseher zu streamen . Hierfür benötigt man die Steam-Link-App und einen Controller mit Bluetooth-Funktion zur Kopplung mit dem Endgerät (auch der Steam Controller funktioniert).Mit der Steam-Link-App wird dann eine Verbindung zum Steam-Desktop-PC aufgebaut, auf dem der Steam-Client läuft. Der Steam-Client überträgt wiederum das Spiel via Netzwerk auf das Endgerät. Die besten Ergebnisse werden mit einem 5-GHz-WLAN oder einem Kabelnetzwerk erzielt. Die Steam-Link-App ist derzeit für Android (Beta-Version) und Raspberry Pi verfügbar. Apple hat dem App-Vorhaben noch keine Freigabe erteilt. Die Steam-Link-Anywhere-Website findet ihr hier Welche Technologie nutzt die Steam-Link-App, um Spiele auf Smartphones zu streamen?"Sie verwendet die gleiche Steam In-Home-Streaming-Technologie wie die Steam Link Hardware. Unter der Haube erfolgt die Kodierung von H.264-Video in Echtzeit, welche dann über ein eigens dafür entwickeltes Netzwerkprotokoll mit niedriger Latenz versendet und anschließend auf dem Client angezeigt wird."Welche Geräte können die App verwenden?"Für Android veröffentlichen wir zunächst eine Beta, damit wir eingehende Tests machen können. Zum Start der Beta unterstützen wir Android 5.0 oder neuer."Kann ich die Qualität in meinen Einstellungen anpassen?"Ja. In den erweiterten Einstellungen können Sie die Auflösung und Bitrate des Streams an Ihre Situation anpassen. Bei einem 5-GHz-Netzwerk liegt unser Ziel bei 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde mit guter Qualität für die meisten Szenen. Wenn Sie einen leistungsstarken Gaming-PC in einem Kabelnetzwerk sowie sehr gute Client-Geräte haben, können Sie sogar in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde streamen."Was ist mit verschiedenen Bildformaten und Bildschirmgrößen?"Bei verschiedenen Bildformaten wird das Video automatisch mit schwarzen Balken versehen und auf die Bildschirmgröße skaliert. Auf Mobilgeräten können Sie das Bild mit zwei Fingern vergrößern bzw. verkleinern."Wie viel kostet das?"Die Steam-Link-App ist kostenlos erhältlich. Es gibt auch keine zusätzlichen Gebühren."