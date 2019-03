Steam Link: Anywhere: Valve Software erweitert die Game-Streaming-Möglichkeiten - 4Players.de

Update your Steam Client to the beta build, dated March 13 or newer Add a computer and select "Other Computer" Follow the pairing instructions on screen"

Valve Software hat (via The Verge ) angekündigt, dass der hauseigene Game-Streaming-Dienst Steam Link erweitert wird und es mit "Steam Link Anywhere" möglich sein wird, die Steam-Spiele vom heimischen Computer an jeden Ort der Welt über Steam-Link-Hardware oder die Steam-Link-App zu streamen. Diese Funktion befindet sich noch in der frühen Betatestphase (Build 688), aber Valve Software ist bereit für den öffentlichen Test und erbittet Feedback. Bisher war das Game-Streaming via Steam Link oder der Steam Link App offiziell auf lokale Netzwerke beschränkt - also das Streaming von Steam-Spielen vom Desktop-PC auf andere Geräte im lokalen Netzwerk (LAN) wie Smartphones, Tablets oder Fernseher (via WLAN oder Kabelverbindung).In der formlosen Ankündigung heißt es nun: "Steam Link Anywhere ermöglicht es, Spiele von jedem Computer mit Steam auf Steam Link zu streamen, solange der Computer eine gute Upload-Geschwindigkeit hat und das Steam-Link-Gerät über eine gute Netzwerkverbindung verfügt." Konkretere Angaben bezüglich der Anforderungen an die Netzwerkverbindung wurden nicht gemacht."To use Steam Link Anywhere:Die Steam-Link-App ist derzeit für Android (Beta-Version) und Raspberry Pi verfügbar. Apple hat dem App-Vorhaben noch keine Freigabe erteilt. Die Steam-Link-Website für lokales Game-Streaming findet ihr hier Welche Technologie nutzt die Steam-Link-App, um Spiele auf Smartphones zu streamen?"Sie verwendet die gleiche Steam In-Home-Streaming-Technologie wie die Steam Link Hardware. Unter der Haube erfolgt die Kodierung von H.264-Video in Echtzeit, welche dann über ein eigens dafür entwickeltes Netzwerkprotokoll mit niedriger Latenz versendet und anschließend auf dem Client angezeigt wird."