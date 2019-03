Pathway: Video: Ausführliche Spielszenen aus dem Taktik-Rollenspiel in den 30er-Jahren - 4Players.de

"Charmante Grafik: Klassische 16-bit Pixel Art, aufgewertet mit noch nie dagewesenen dynamischen Licht- und Schatteneffekten, basierend auf einer innovativen Pixel/Voxel-Hybridtechnologie.

Dynamische Abenteuer: Keine zwei Abenteuer gleichen einander; jede Kampagne generiert eine neue prozedurale Landkarte und ihr eigenes Set an individuellen Begegnungen und Ereignissen.

Schwierige Entscheidungen: Jeder Ort, den du besuchst, hält neue, individuelle Situationen für dich bereit. Willst du den Brunnen untersuchen? Die Dorfbewohner retten? Die Entscheidung liegt ganz bei dir!

Gefechte mit Konsequenzen: Nutze Deckungen und intelligentes Vorgehen in anspruchsvollen, rundenbasierten Taktik-Gefechten. Hol das Beste aus der Ausrüstung und den Fähigkeiten deines kleinen Teams heraus, um einen gnadenlosen Gegner in die Ecke zu treiben!

Verborgene Schätze: Entdecke uralte Artefakte, um neue Inhalte und Abenteuer freizuschalten! Stelle dein Team aus einem Pool von 16 einzigartigen Charakteren zusammen, jeder mit individueller Ausrüstung und eigenem Skill Tree."

Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC) Screenshot - Pathway (PC)

Das deutsche Studio Robotality ( Halfway ) und Publisher Chucklefish haben ein ausführliches Video aus dem Taktik-Rollenspiel Pathway veröffentlicht . In dem Clip kann man einen Blick auf das zweite Abenteuer "The Wrath of God" werfen. In dieser Mission gilt es, die Nazis aufzuspüren und ihre Pläne zu vereiteln, denn sie wollen das mysteriöse Objekt erbeuten.Zu sehen sind die Zusammenstellung der Party, eine kleine Auswahl der 400 (handgefertigten) Story-Events mit entscheidungsbasierten Begegnungen, die prozedurale Weltkarte, die Verwaltung des Inventars, Überraschungen im Bunker und rundenbasierte Kämpfe gegen Nazis sowie Untote - also sind auch übernatürliche Kräfte am Werk. Es wird aber nur eine von insgesamt drei Karten aus "The Wrath of God" gezeigt.Pathway wird im Laufe des Jahres für PC, Mac und Linux erscheinen. Das strategische Abenteuerspiel mit rundenbasierten Kämpfen wird fünf Abenteuer umfassen. Im 30er-Jahre-Setting darf man uralte Tempel, staubige Grabmale und die Wüste im 16-Bit Pixel-Art-Stil erkunden.Features (laut Hersteller):