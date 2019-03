Mutazione: Übernatürliches Kleinstadtabenteuer für PC und PS4 im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Mutazione (PC) Screenshot - Mutazione (PC) Screenshot - Mutazione (PC) Screenshot - Mutazione (PC) Screenshot - Mutazione (PC) Screenshot - Mutazione (PC) Screenshot - Mutazione (PC) Screenshot - Mutazione (PC)

Das dänische Indie-Studio Die Gute Fabrik werkelt derzeit am 2D-Adventure Mutazione , das 2019 für PlayStation 4 und PC (Steam, itch.io) erscheinen soll. Auf dem PlayStation Blog hat Autorin Hannah Nicklin das Spiel kürzlich folgendermaßen vorgestellt: "Mutazione ist ein Adventure-Titel, bei dem Klatsch und Tratsch genauso wichtig sind wie der übernatürliche Abenteueraspekt. Das Spiel steckt voller lebendiger Dialoge, einzigartiger Charaktere und unwiderstehlicher Liebeswirren und nutzt ein Ensembleformat, wie man es aus Fernsehserien wie Star Trek: Deep Space Nine, Twin Peaks, Grey's Anatomy oder Bojack Horseman kennt.Vor mehr als 100 Jahren schlug ein gewaltiger Meteorit namens 'Moon Dragon' in eine tropische Ferienanlage ein. Die meisten Einwohner kamen dabei ums Leben und die wenigen Überlebenden gründeten in der mutierenden Umgebung die kleine Gemeinschaft Mutazione.Sprung in die Jetztzeit: Ihr begleitet Kai auf ihrer Reise an diesen seltsamen und abgeschotteten Ort, wo sie ihren kranken Großvater Nonno besucht. Während ihr ihn wieder gesund pflegt, schließt ihr neue Freundschaften, reißt alte Wunden auf, lüftet längst vergessen geglaubte Geheimnisse und versucht, die Bewohner vom Mutazione vor einer mysteriösen Finsternis zu retten." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer