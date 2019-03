Baba Is You: Putziges Rätselabenteuer erfreut sich großer Beliebtheit - 4Players.de

Screenshot - Baba Is You (PC) Screenshot - Baba Is You (PC) Screenshot - Baba Is You (PC) Screenshot - Baba Is You (PC) Screenshot - Baba Is You (PC) Screenshot - Baba Is You (PC)

Am 13. März 2019 hat Hempuli Oy das Puzzlespiel Baba Is You via Steam Humble Store und itch.io für PC veröffentlicht. Auf Valves Download-Plattform, wo der Titel aktuell für 12,49 Euro zu haben ist, erfreut sich der Rätselspaß seither großer Beliebtheit. Derzeit sind 99 Prozent der 365 Nutzerreviews positiv. Hier eine Kostprobe der charmanten Wortschiebereien:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer