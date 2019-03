Door Kickers: Action Squad: Kooperative SWAT-Action nimmt Konsolen ins Visier - 4Players.de

Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC) Screenshot - Door Kickers: Action Squad (PC)

KillHouse Games und PixelShard werden ihre bereits für PC erhältlichen Anti-Terror-Action Door Kickers: Action Squad im Sommer 2019 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Waren die Vorgänger noch Echtzeit-Strartegiespiele, wird dieses Mal klassische 2D-Action serviert. In der Spielbeschreibung auf Steam heißt es: "Door Kickers: Action Squad ist ein verrücktest Side-Scroller-Actionspiel der alten Schule, das dich in die Rolle eines SWAT-Troopers versetzt und dich auf die Bösewichte in Nowhere City, USA, loslässt.Wähle deine Ausstattung und dann tritt die Türen ein, um dich der Action zu stellen. Du musst schnell auf alle möglichen Situationen reagieren können und falls nötig - ohne groß zu Zweifeln neustarten und umdenken. Meistere den Rückstoß der Waffen und passe genau ab, wann du nachlädst. Setze Entfernung und Deckung zu deinem Vorteil ein und nutze die strategischen Fähigkeiten im Spiel, um selbst zu entscheiden, wann du mehr Gesundheit oder Nachschub für deine Ausrüstung brauchst (oder um zu bestimmen, ob dein Teamkamerad es wert ist, gerettet zu werden). Oder du kannst dir deine Punkte auch einfach aufsparen und deine ultimative Fähigkeit entfesseln, um den kniffligen, letzten Raum locker zu überwinden.Und wenn's zu schwer wird, hol dir einen Freund dazu, der dir hilft." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Switch Xbox One