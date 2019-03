Wolfpack: Kooperative U-Boot-Simulation im Early-Access-Dock - 4Players.de

Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC) Screenshot - Wolfpack (PC)

Usurpator und SUBSIM haben ihre im Zweiten Weltkrieg spielende U-Boot-Simulation Wolfpack am 15. März 2019 in den Early Access auf Steam geschickt. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent der über hundert Reviews positiv). Die Fertigstellung des in Schweden entwickelten PC-Spiels ist für 2019 geplant (zur offiziellen Website ). Hier eine Kostprobe der von bis zu fünf Spielern (Kapitän, Steuermann, Tauchoffizier, Funker und Navigator) bemannbaren und in Verbänden kooperierenden U-Boote der Klasse VII Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer