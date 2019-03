In Darkness: Von Zelda und Ghost'n Goblins inspiriertes Hack'n'Slay veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC) Screenshot - In Darkness (PC)

ocasocreations hat sein Fantasy-Action-Rollenspiel In Darkness am 18. März 2019 für PC veröffentlicht. Das Einzelspieler-Abenteuer sieht sich als Mischung aus Dungeon Crawler, Roguelike und Hack'n'Slash. Als Inspirationsquellen werden Zelda II: The Adventure Of Link sowie Ghost'n Goblins genannt. Auf Steam kann der Titel noch bis zum 25. März mit 15 Prozent Rabatt erworben werden (9,68 Euro statt 11,39 Euro). Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer