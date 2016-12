Bigben Interactive: Rechte an der Marke Test Drive gesichert, neue Spiele in Aussicht gestellt - 4Players.de

Bigben Interactive ist ab sofort neuer Besitzer der kultigen Rennspiel-Marke Test Drive. Das hat der französische Hersteller und Publisher nach Angaben von Videogamer verkündet. Offenbar spielt man dort mit dem Gedanken, den Open-World-Ableger Test Drive Unlimited wiederzubeleben und eine Fortsetzung in Angriff zu nehmen."Wir sind mehr als zuversichtlich, mit Respekt an die Qualität dieser Franchise, die von so vielen Leuten geliebt wird", so Alain Falc, CEO von Bigben Interactive. "Unsere Teams sind sehr begeistert von der Vorstellung, mit dieser Lizenz arbeiten zu können, die ihren Wert bereits unter Beweis gestellt hat - vom Spiel Test Drive Unlimited wurden 1,8 Millionen Exemplare verkauft."Zuletzt war die Atari Group im Besitz der Markenrechte an Test Drive, das erstmals 1987 über die Mattscheibe flimmerte und von Accolade produziert wurde. BigBen hatte sich zuletzt die WRC-Lizenz von der FIA gesichert und hält mit TT Isle of Man die Rechte an einer weiteren Marke aus dem Rennspielbereich.