Bigben Interactive: Hat das französische Studio Cyanide übernommen - 4Players.de

Bigben Interactive hat das französische Studio Cyanide übernommen . Der Kaufpreis lag bei 20 Millionen Euro. Cyanide beschäftigt 110 Mitarbeiter in drei Studios (Paris, Bordeaux und Montreal). Bislang hat Cyanide hauptsächlich mit Publisher Focus Home Interactive zusammengearbeitet und zahlreiche Spiele veröffentlicht, zum Beispiel Pro Cycling Manager (Radsport Manager), Styx, Game of Thrones, Blood Bowl, Tour de France etc. Der bisherige Cyanide-Chef (Patrick Pligersdorffer) wird das Unternehmen auch weiterhin führen."Mit diesem Schritt in der Wertschöpfungskette sichert sich Bigben strategisches Know-how und hochwertiges Design für die nächsten Spiele und erfüllt damit sein klar definiertes Ziel, im Segment der AA-Videospiele führend zu werden", heißt es in der Ankündigung. Bigben Interactive hatte sich schon bei Kylotonn Racing ( V-Rally 4 ) stärker eingekauft.