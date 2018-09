Bigben Interactive: Eko Software (How to Survive, Warhammer: Chaosbane) wird übernommen - 4Players.de

Bigben Interactive wird das französische Studio Eko Software ( How to Survive Rugby 18 ) übernehmen. Das Studio ist in Paris ansässig und beschäftigt 40 Angestellte. Der Kaufpreis wurde mit 8,5 Millionen Euro für 100% der Aktien und Stimmrechte bestimmt. Die Durchführung der Transaktion ist für Oktober 2018 geplant.Für Bigben ist dies ein weiterer Schritt in Richtung führendes Unternehmen im 'AA'-Videospiel-Segment. Vor einiger Zeit hatte der Publisher seine Anteile an Kylotonn Racing erhöht und bereits im Mai 2018 wurde das französische Studio Cyanide übernommen ( wir berichteten )."Das Publishing-Sortiment von Bigben wird durch die Eko Software-Transaktion ausgebaut. Nach einer bereits gestärkten Position im Bereich der Rennsimulationen durch Kylotonn Racing und einer Portfolioerweiterung durch Cyanide folgt damit nun die Ausweitung auf Genres wie Action-RPGs und Hack'n'Slay-Titel. (...) Jules-Benjamin Lalisse, Mitgründer und gegenwärtig CEO des Studios, wird Eko Software auch weiterhin führen, wobei er große Eigenständigkeit genießt, sich den kreativen Aspekten seiner Produktionen zu widmen", heißt es in der Pressmitteilung.Aktuell sind bei dem Team drei weitere Spiele für Bigben in Entwicklung, unter anderem das für 2019 angekündigte Warhammer: Chaosbane."Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in Bigbens Strategie. Sie stärkt unser Know-how für die Entwicklung neuer Spiele im strategisch bedeutenden AA-Segment. Bigben freut sich, die talentierten Mitarbeiter von Eko Software willkommen zu heißen, deren Wert wir durch die vielen Jahre unserer bestehenden Zusammenarbeit bereits schätzen gelernt haben. Wir werden sie bei der Entwicklung neuer, noch ambitionierter Projekte unterstützen, um Erfolge wie die der Millionenverkäufe von How to Survive zu wiederholen", so Alain Falc, Vorsitzender und CEO von Bigben."Wir freuen uns, Teil der Bigben Group zu werden, eines international führenden Players der Videospiele-Industrie, dessen Vision, Ambition und Unternehmenswerte wir vollständig teilen. Ein Teil der Bigben Group zu werden, gibt uns eine einzigartige Gelegenheit, unsere Entwicklung zu beschleunigen, während wir uns in eine Umgebung integrieren, die die Entwicklung von Spielen immer höherer Qualität begünstigt", so Jules-Benjamin Lalisse, Vorstand und CEO von Eko Software.