Bigben: Veröffentlichungsrechte für Tour de France und Pro Cycling Manager erworben - 4Players.de

Nach der Übernahme des Entwicklungsstudios Cyanide und dem Abschluss einer Partnerschaft mit der A.S.O. (Amaury Sport Organisation) meldet Publisher Bigben, dass sie in Zukunft die Tour-de-France-Spiele (Pro Cycling Manager - Saison 2019 für PC und Tour de France - Saison 2019 für Konsolen) veröffentlichen werden. Bisher fungierte Focus Home Interactive als Publisher dieser Titel."Sportspiele waren stets ein bedeutender Teil von Bigbens Katalog. Wir freuen uns daher besonders, diese tollen Radsport-Titel zu veröffentlichen, durch die wir als Publisher gut aufgestellt sind", erläutert Benoit Clerc, Head of Publishing bei Bigben."Tour de France und Pro Cycling Manager sind seit Langem etablierte Franchises unseres Studios und werden jedes Jahr von einer wachsenden Fangemeinde erwartet. Daher freuen wir uns besonders, dass wir in 2019 von Bigbens Expertise bei Sportsimulationen profitieren können", so Patrick Pligersdorffer, CEO von Cyanide.Christian Prudhomme, Leiter der von der A.S.O. organisierten Tour de France, fügt hinzu: "Die Tour de France ist das ultimative Sportereignis für jeden. Das Rennen geht dort entlang, wo die Menschen sind - direkt dort entlang, wo sie wohnen. Davon kann man sonst nur träumen. Das Tour de France-Spiel verlängert die echte Rennerfahrung. Es ist für alle Altersgruppen geeignet und ermöglicht den Spielern, Teil des größten Radrennens der Welt zu sein und virtuell daran teilzunehmen."Die beiden Spiele werden folgendermaßen beschrieben: "Mit Tour de France erleben die Spieler große Augenblicke der Tour aufs Neue und springen auf die Sattel der besten Radsportler auf der offiziellen Strecke des berühmtesten Radrennens der Welt. Im Spiel müssen die Spieler wirkungsvolle Taktiken wählen, wenn sie das gelbe Trikot tragen wollen – einschließlich Angriffsstrategie, Fahrspur und Energiemanagement. In Pro Cycling Manager für PC übernehmen die Spieler das Management eines Profi-Radsportteams. In dieser Rolle müssen sie alle Aspekte des Teamlebens verwalten und an über 200 Rennen mit über 500 Etappen auf der ganzen Welt teilnehmen - einschließlich bedeutender Events wie der La Vuelta und der berühmten Tour de France."