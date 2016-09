Ubisoft: Mediale Kampagne gegen die befürchtete Übernahme von Vivendi - 4Players.de

Ubisoft hat eine mediale Kampagne zur Verteidigung gegen die (feindlichen) Übernahmebestrebungen des Medienunternehmens Vivendi gestartet. "Wir sehen uns derzeit außerdem den unerwünschten und unwillkommenen Aktionen eines Unternehmens, Vivendi, ausgesetzt, das unsere Unabhängigkeit bedrohen könnte", heißt es in einer Mitteilung in eigener Sache.In diesem Zusammenhang wurde die Webseite www.weloveubisoft.com erstellt, auf der u.a. Ubisoft-Mitarbeiter ihre Fotos einsenden können, um ihrer Unterstützung Ausdruck zu verleihen. Bisher gingen dort mehr als 3.000 Bilder ein. Auf einer anderen Webseite ( http://weare.ubisoft.com/ ) werden hingegen die Geschichte und die Erfolge des Unternehmens präsentiert. Darüber hinaus berichten Ubisoft-Mitarbeiter aus den Bereichen "Creative" und "Management" im folgenden Video über die wichtigsten Wendepunkte des Unternehmens. Dabei wird immer wieder herausgestellt, wie wichtig die Unabhängigkeit für den anhaltenden Erfolg sei. Und eine Übernahme durch Vivendi würde diese Unabhängigkeit natürlich beenden.Schon in den vergangenen Wochen stockte die Familie des Ubisoft-Geschäftsführers Yves Guillemot zusätzliche Aktienanteile an dem Unternehmen auf, um die befürchtete Übernahme zu verhindern. Die Familie besitzt damit aktuell mehr als zehn Prozent an Ubisoft. Der Kauf zusätzlicher Anteile sei eine Maßnahme, um während der kommenden Aktionärsversammlung am 29. September besser gegen einen möglichen Vorstoß von Vivendi gewappnet zu sein. Vivendi hatte erst im Juli seine Ubisoft-Anteile auf 20,1 Prozent erhöht. Vivendi beteuerte in der Vergangenheit zwar, nicht an einer Übernahme interessiert zu sein, stockte aber mehrfach den Anteil seiner Ubisoft-Aktien auf (wir berichteten ).