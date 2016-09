Ubisoft: Kauft im Kampf gegen Vivendi eigene Aktien im Wert von 122 Mio. Euro zurück - 4Players.de

Im Kampf gegen die mögliche (nicht gewollte) Übernahme von Ubisoft durch Vivendi hat der französische Publisher einen Teilerfolg erzielt, berichtet das Branchen-Magazin gamesbusiness . Ubisoft hat demnach 3,623 Millionen Aktien im Wert von 122,5 Millionen Euro von der französischen Investmentbank Bpifrance zurückgekauft. Das entspricht ungefähr 3,2 Prozent aller Anteile. Die Übernahme der Aktien - zum Preis von 33,80 Euro pro Wertpapier - soll bis Anfang November 2016 abgeschlossen sein. Yves Guillemot (Chef von Ubisoft) bedankte sich in dem Zusammenhang für die Unterstützung bei der Bpifrance.Außerdem brachte er erneut zum Ausdruck, dass die Übernahme durch Vivendi die Unabhängigkeit des Unternehmens bedrohen würde und gerade diese Unabhängigkeit wichtig für den anhaltenden Erfolg sei. Mit Verweis auf den gescheiterten Versuch von Disney, mit viel Geld in den Videospiele-Bereich einzusteigen, sagte Guillemot, dass es nicht funktionieren würde, wenn man nicht die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen und nicht über genügend Spezialisten im Management verfügen würde."Vivendi hatte im Juni dieses Jahres offen eine Neubesetzung des Ubisoft-Aufsichtsrats gefordert, nachdem es die Anteile an Ubisoft auf 20 Prozent erhöhte. Die Anfrage wird auf der Jahresversammlung Ubisofts am 29. September thematisiert werden", heißt es weiter bei gamesbusiness