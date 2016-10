Ubisoft: Im nächsten Jahr müssen nicht unbedingt neue Spiele aus den Reihen Far Cry und Assassin's Creed erscheinen - 4Players.de

Es ist durchaus möglich, dass Ubisoft im nächsten Jahr keine neuen Spiele aus den Reihen Far Cry und Assassin's Creed veröffentlichen wird, sagte Tommy François (Ubisoft VP of Editorial) in einem Interview . Ähnlich äußerte sich auch Ubisoft-Chef Yves Guillemot. Während Guillemot davon sprach, die Assassin's-Creed-Serie zu revolutionieren, auf eine neue Ebene zu bringen und den Nachfolger erst zu veröffentlichen, wenn dieser dafür "bereit" sei, wurde François etwas konkreter. Er meinte, dass die besagten Spiele den Alpha-Status ungefähr ein Jahr vor dem Verkaufsstart erreichen sollen, jedenfalls sei das der Plan. Nur so hätte man genug Zeit für das Feintuning sowie etwaige Innovationen und könnte die angestrebte Qualität gewährleisten. Und wenn dies bedeuten würde, dass im Jahr 2017 keine Assassin's-Creed- und Far-Cry-Titel erscheinen würden, dann sei das halt so, sagte François. Mit dem Begriff "Alpha-Version" meinte er allerdings keine "öffentliche Alpha", wie sie erst kürzlich bei For Honor stattfand.