Ubisoft: Video stellt das VR-Line-Up vor - 4Players.de

Star trek Bridge Crew,



Hierzu heißt es von offizieller Seite:

"Den Spielern von Trackmania Turbo steht ein nie dagewesenes Erlebnis bevor: ein so intensives Tempo- und Fahrgefühl, als würden sie wirklich hinterm Steuer sitzen. Auf 40 exklusiven und kostenlosen VR-Strecken im Arcade- und Kampagne-Modus können sie spektakuläre Sprünge, Loopings und Mauerfahrten erleben, die speziell auf die neue virtuelle Realität zugeschnitten wurden. Ubisoft schickt gleich vier VR-Spiele ins Rennen, die mit dem folgenden Trailer noch einmal vorgestellt werden und alle für die drei großen VR-Systeme (Oculus, PSVR, Vive) veröffentlicht werden: Eagle Flight Werewolves Within und Trackmania Turbo Hierzu heißt es von offizieller Seite:"Den Spielern von Trackmania Turbo steht ein nie dagewesenes Erlebnis bevor: ein so intensives Tempo- und Fahrgefühl, als würden sie wirklich hinterm Steuer sitzen. Auf 40 exklusiven und kostenlosen VR-Strecken im Arcade- und Kampagne-Modus können sie spektakuläre Sprünge, Loopings und Mauerfahrten erleben, die speziell auf die neue virtuelle Realität zugeschnitten wurden.





Werewolves Within bringt den Spaß eines Spieleabends mit Freunden in die virtuelle Realität. Es handelt sich um ein Spiel mit verdeckten Rollen für 5 bis 8 Spieler. In einer Partie, ist man ein Dorfbewohner, der versucht, die Werwölfe in seinem Dorf auszurotten, während man Minuten später schon der Werwolf sein kann, der belügt und betrügt, um zu überleben. Keine Partie ist wie die andere.



Das für VR entwickelte Star Trek: Bridge Crew zieht den Spieler in das Star-Trek-Universum hinein. Ein unkartierter Sektor des Alls, The Trench, kann mit Freunden an Bord der U.S.S. Aegis erkundet werden. Im Koop bilden vier Spieler in den Rollen des Captains, Steuermanns, Waffenoffiziers und Chef-Ingenieurs die Crew. Man trifft Entscheidungen und handelt koordiniert, um den Auftrag zu erfüllen.



Eagle Flight: Fünfzig Jahre, nachdem die Menschen von der Erdoberfläche verschwunden sind, haben die Tierwelt und die Natur die Städte zurückerobert und bieten dir einen atemberaubenden urbanen Spielplatz inmitten von Paris. Als Adler segelst du an berühmten Wahrzeichen wie dem Eiffelturm oder der Kathedrale Notre-Dame vorbei und gleitest durch enge Gassen, um Gegner zu bekämpfen und dein Territorium zu verteidigen. In Eagle Flight kannst du Paris absolut frei mit den Augen eines Vogels erkunden! Erlebe einen echten Mehrspieler-Adrenalinrausch mit bis zu 6 Spielern! Setze deine Flugkünste ein, um dein Team in zwei Mehrspieler-Modi zum Sieg zu führen, und stürze dich in packende Luftkämpfe."