Ubisoft: Geschäftsbericht: Eigene Ziele übertroffen; The Crew, The Division und Rainbow Six Siege verzeichnen jeweils mehr als zehn Mio. registrierte Spieler - 4Players.de

Auch Ubisoft hat den Geschäftsbericht für das erste Halbjahr (April bis September 2016) des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Das Unternehmen steht derzeit besser als prognostiziert da. Im besagten Zeitraum hat Ubisoft 281,4 Millionen Euro umgesetzt - ein Anstieg um 35,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von den 281,4 Millionen Euro stammen 202,6 Millionen Euro aus dem Digitalvertrieb. Gerade die Einnahmen von "periodisch wiederkehrenden" Spielern (95,4 Mio. Euro) sind im Vergleich zum Vorjahr um 132,1 Prozent gestiegen. Der Nettogewinn betrug 37,7 Mio. Euro.Zu den beliebtesten Titeln zählen The Crew The Division und Rainbow Six Siege . Alle drei Spiele kommen auf mehr als zehn Millionen registrierte Spieler, wobei zu beachten ist, dass das Rennspiel The Crew ein Monat kostenlos auf dem PC zur Verfügung stand. Auch die Anzahl der monatlich aktiven Spieler ist (im Jahresvergleich) um 43,9 Prozent gestiegen. Das Unternehmen erwartet, dass mit Watch Dogs 2 Eagle Flight und Erweiterungen für The Crew ( Calling All Units ) und The Division im nächsten Quartal (Oktober bis Dezember 2016) viele Umsätze erzielt werden. Danach stehen dann South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe Ghost Recon Wildlands und For Honor in den Startlöchern.Aus der Führungsetage von Ubisoft heißt es, dass Nintendo mit Switch eine "echte Innovation" (tragbare Konsolen-Erfahrung) präsentiert hätte und die Arbeiten am nächsten Assassin's Creed gut vorangehen würden. Es würde schon "sehr gut" aussehen , soll aber erst veröffentlicht werden, "wenn es bereit" sei. Zur 10-Millionen-Marke bei The Crew hat Ubisoft folgende Infografik veröffentlicht.