Ubisoft: 30-Tage-Geschenkparade mit kostenlosen Spielen, Rabattgutscheinen, Bildern etc. gestartet - 4Players.de

Um das 30-jährige Bestehen zu feiern, hat Ubisoft die "30-Tage-Geschenkparade" angekündigt und gestartet. Die Aktion läuft vom 24. November 2016 bis zum 23. Dezember 2016. In diesem Zeitraum können die Spieler kostenlose Spiele, digitale Assets oder Rabattgutscheine für den Ubisoft Store auf der Webseite 30days.ubi.com erhalten. Manche Angebote sind zeitlich oder mengenmäßig begrenzt. Jeder Spieler, der ein Ubisoft-Konto besitzt, kann an dieser Aktion teilnehmen. "Es gibt keine Anmeldefrist. Du kannst dich während der 30 Tage jederzeit anmelden. Dennoch sind manche Geschenke nur begrenzt verfügbar und werden nach dem Prinzip 'Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!' vergeben. Andere sind auf bestimmte Termine beschränkt und nicht während der gesamten Aktion verfügbar."Ubisoft: "In den letzten 30 Jahren war Ubisoft immer darauf bedacht, einzigartige und unvergessliche Erfahrungen für Spieler zu schaffen. Fans und Spieler waren immer nah mit dem Erfolg und der Entwicklung von Ubisoft verknüpft. Mit der '30-Tage-Geschenkparade' möchte sich Ubisoft nun bei seinen Spielern für die Unterstützung bedanken."Im NeoGAF-Forum ist bereits eine Liste mit allen Geschenken aufgetaucht, die allem Anschein nach dem Quelltext der Webseite entnommen werden konnten. Die kostenlose Spiele sind Assassin's Creed 3 (7. Dezember), Prince of Persia (15. Dezember), Rayman Legends (16. Dezember), Splinter Cell (17. Dezember) und The Crew (18. Dezember).