Ubisoft: Assassin's Creed im Freizeitpark in Dubai: Zusammenarbeit mit IMG Worlds - 4Players.de

Ubisoft hat eine Zusammenarbeit mit IMG Worlds angekündigt, dem Inhaber des weltgrößten Indoor-Freizeitparks. "Als Teil unserer Expansionsstrategie, die vorsieht, unsere Videospiele auch in andere Bereiche des Entertainments zu übertragen, schaut Ubisoft gespannt einer Partnerschaft mit IMG Worlds entgegen, dem Inhaber des größten Indoor-Freizeitparks weltweit. Das Ziel ist es, unsere Spiele-Franchises im schnell wachsenden Touristen-Hotspot Dubai zum Leben zu erwecken", sagt Jean de-Rivières, Vize-Präsident für Regionales Entertainment bei Ubisoft Motion Pictures. "Indem wir uns IMG Worlds of Legends anschließen, eröffnet Ubisoft seinen weltbekannten Marken Assassin's Creed, Just Dance und Raving Rabbids die Tür zu einem neuen Publikum. Zudem werden für die Fans neue Wege geschaffen, um mit ihren Lieblings-Franchises zu interagieren."IMG ist ein in Dubai ansässiges Unternehmen und führt unter IMG World of Adventure die zwei Themenparks IMG Worlds of Adventure und IMG Worlds of Legends. Die aktuelle Strategie sieht vor, die Spielemarken von Ubisoft auf ebensolchen Gebieten zu erweitern. Der IMG Worlds-of-Legends-Freizeitpark befindet sich im Herzen Dubais. Der Freizeitpark ist das zweite große Projekt, das von IMG Worlds entwickelt wird. Mit neun Themenbereichen, die auf über 185.800 Quadratmeter verteilt sind, wird IMG World of Legends mehrere weltbekannte Marken enthalten, darunter Ubisofts Assassin's Creed, Just Dance und Raving Rabbids. Das Eröffnungsdatum des Indoor-Freizeitparks wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.