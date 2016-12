Ubisoft: Alle kostenlosen PC-Titel aus der 30-jährigen Jubiläumsaktion werden an diesem Wochenende erneut angeboten - 4Players.de

Von Juni bis einschließlich Dezember hat Ubisoft jeweils monatlich einen PC-Titel kostenlos (zum 30-jährigen Jubiläum) im Ubisoft-Club zur Verfügung gestellt. "Um sich bei seinen Spielern zu bedanken, startet der Ubisoft-Club das Besondere Wochenende, das Teil der '30-Tage-Geschenkparade' ist. Das Besondere Wochenende bietet den Spielern und Fans die einmalige Gelegenheit, alle sieben digitalen PC-Klassiker, die das Jahr über kostenlos angeboten wurden, auf einmal zu erhalten", heißt es vom Publisher. Das besagte Wochenende findet von heute bis zum Sonntag (18. Dezember) im Rahmen der "30-Tage-Geschenkparade" statt ( zur Webseite ). Sichern kann man sich: Prince of Persia: The Sands of Time Far Cry 3: Blood Dragon und Assassin's Creed 3