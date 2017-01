Ubisoft: Rabattangebote im "Crazy Ubi 30 Sale" - 4Players.de

Noch einmal macht Ubisoft mit dem folgenden Trailer auf ihr Sale-Angebot aufmerksam, welches anlässlich des 30 jährigen Bestehen des Unternehmens eingeführt wurde und nun durch einen weiteren Preisverfall für Schnäppchenjäger attraktiv wird. So gibt es unter anderem Anno 2205 für 25 statt 50 Euro, Steep für 47 statt 70 Euro, Watch Dogs 2 für 39 statt 60 Euro, The Division für 27 statt 40 Euro, Far Cry Primal für 25 statt 40 Euro und Assassin's Creed Syndicate kann man für schlappe 15 statt 30 Euro kaufen. Die Preise in dem folgenden Trailer weichen etwas von dem aktuellen Angebot ab: