Ubisoft: Just Dance 2017, Steep und Rayman Legends für Switch angekündigt - 4Players.de

Ubisoft möchte zunächst mit drei Spielen das Lineup von Nintendos Switch unterstützen. Wie der französische Publisher verkündet, wird man Umsetzung der Titel Just Dance 2017 und Steep sowie die Definitive Edition des coolen Plattformers Rayman Legends für die neue Konsole anbieten. Während das Tanzspiel bereits zum Launch in den Regalen stehen werden, lässt die Pressemitteilung offen, wann die restlichen zwei Kandidaten erscheinen werden. Dafür werden bereits weitere Switch-Projekte in Aussicht gestellt, an denen die Studios arbeiten. Dort heißt es:"Ubisoft bringt Just Dance 2017, Rayman Legends Definitive Edition und Steep für Nintendo Switch. Wir sind stolz darauf, eng mit Nintendo an dieser neuen Konsole zusammenzuarbeiten, damit Spieler großartige Spiele auf einem Gerät genießen, das dieselbe Philosophie wie diese Spiele verfolgt: Zugänglichkeit und die Fähigkeit, Leute zusammen zu bringen", sagt Xavier Poix, Ubisoft Managing Director der französischen Studios. "Diese drei Spiele sind nur der Anfang. Wir werden mehr Informationen über weitere aufregende Projekte für Nintendo Switch zu einem späteren Zeitpunkt teilen."