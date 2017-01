Ubisoft: Ehemaliges Activision-Studio Freestyle Games übernommen - 4Players.de

Freestyle Games gehört jetzt zu Ubisoft, nachdem man zuvor Teil der Activision-Familie gewesen ist und dort für die Musikspiele DJ Hero und zuletzt an Guitar Hero Live arbeitete. Das geht aus einem Beitrag auf dem offiziellen Blog des französischen Publishers hervor. Demnach firmiert das Team jetzt unter dem Namen Ubisoft Leamington und soll vor allem in Zusammenarbeit mit dem britischen Ubisoft-Studio Reflections, aber auch anderen internationalen Teams an Triple-A-Produktionen mitwirken. Konkrete Projekte werden allerdings noch nicht genannt.