Ubisoft: Geschäftsbericht: Umsatz leicht rückläufig; Rainbow Six Siege mit 15 Mio. registrierten Nutzern; Update 1.4 beflügelt The Division; Verkäufe von Watch Dogs 2 nehmen an Schwung auf - 4Players.de

Ubisoft hat im Geschäftsbericht für das dritte Quartal (Oktober bis Dezember 2016) des laufenden Geschäftsjahres bekanntgegeben, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen ist. 529,9 Mio. Euro wurden umgesetzt (Vorjahr: 561,8 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres belief sich der Umsatz auf 811,3 Mio. Euro; 47,2 Prozent der Verkäufe stammen aus dem Digitalgeschäft (Steigerung um 84,4 Prozent). Zu den Gewinnen oder den Verlusten wurden keinerlei Angaben gemacht.Insgesamt verzeichnete der Publisher einen Anstieg der "monatlich aktiven Nutzer" (MAU) um 33,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem Rainbow Six Siege mit 15 Millionen registrierten Spielern (Stichtag: 6.2.2017) und einem Rekord bei den "monatlich aktiven Nutzern" wird hervorgehen. Auch bei The Division ist die Anzahl der täglich aktiven Nutzer vom 24. Oktober 2016 (der Tag vor Update 1.4) bis zum 31. Dezember 2016 um 152,3 Prozent gestiegen. Besonders stark waren die Verkäufe von "älteren Spielen" (Back-Katalog) - fast 57,1 Prozent aller Verkäufe entfielen auf dieses Segment. Der Verkaufsstart von Watch Dogs 2 sei nicht so "dynamisch" wie erwartet gewesen, hätte mittlerweile aber an Schwung aufgenommmen. Steep würde sich etwas besser als erwartet verkaufen.Ubisoft-Chef Yves Guillemot ist zufrieden mit dem Beginn der Umsetzung des Drei-Jahre-Plans. So sollen Spiele als Plattformen etabliert und dann über längere Zeit mit Inhalten unterstützt werden. Ein Beispiel für diesen Plan sind die Year-One- und Year-Two-Inhalte von Rainbow Six Siege. Bei For Honor ist ein ähnliches Modell vorgesehen. Und trotz leicht sinkender Verkäufe schätzt Guillemot, dass sie ihre gesetzten Ziele erreichen werden. Bis Ende März 2017 wird Ubisoft u. a. For Honor Just Dance 2017 für Switch, die Alaska-Erweiterung für Steep , The Last Stand für The Division veröffentlichen.