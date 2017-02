Ubisoft: Heuert vier ehemalige Mitarbeiter von Telltale Games (The Walking Dead) für noch unangekündigte Projekte an - 4Players.de

Ubisoft hat vier Entwickler eingestellt, die zuletzt bei Telltale Games u.a. an The Walking Dead Tales from the Borderlands sowie Minecraft: Story Mode gearbeitet haben, wie GamesIndustry berichtet: Dennis Lenart, Nick Herman, Pierre Shorette und Adam Sarasohn werden für das in San Francisco verorteten Studio des französischen Publishers tätig sein.Um welche Projekte sich die vier in ihrem neuen beruflichen Zuhause kümmern werden, ist noch nicht bekannt. Zuletzt waren sie maßgeblich an der Entstehung verschiedener Telltale-Adventures beteiligt: Lenart und Herman als Regisseure und Shorette als Autor an z.B. The Walking Dead und The Wolf Among Us, Sarasohn als Produzent an Tales from the Borderlands sowie anderen Spielen.