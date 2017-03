Ubisoft: TV-Serie rund um Assassin's Creed geplant - 4Players.de

Bei Ubisoft spielt man offenbar mit dem Gedanken, eine TV-Serie rund um Assassin's Creed zu entwickeln - trotz der desaströsen Kritiken des letztjährigen Kinofilms mit Michael Fassbender in der Hauptrolle, der aktuell einen Schnitt von abschreckenden 36/100 bei Metacritic vorzuweisen hat. Doch wie PC Gamer in Anlehnung auf einen Reddit-Beitrag schreibt, sieht Aymar Azaizia als Head of Content der AC-Marke bei Ubisoft wohl Potenzial für eine TV-Serie."Es ist wie bei den Filmleuten: Wir nehmen uns die Zeit, um sicher zu gehen, dass wir etwas abliefern, auf das wir stolz sein können", so Azaizia. "Aber falls du dich fragst, ob das [eine TV-Serie, Anm. d. Red.] auf unserem Plan steht...JA."