Ubisoft: Zwei neue Produktionsstudios in Berlin und in Bordeaux - 4Players.de

Ubisoft hat die Eröffnung zweier Produktionsstudios in Berlin und in Bordeaux angekündigt. Das Berliner Studio wird zu Ubisoft Blue Byte gehören und ist der dritte Standort des Entwicklers in Deutschland (nach Düsseldorf und Mainz). Die Eröffnung ist für 2017 geplant. Im ersten Jahr sollten bis zu 50 Mitarbeiter eingestellt werden (Infos zur Bewerbung ). Der Fokus des Berliner Studios wird auf der plattformübergreifenden Co-Produktion von bekannten Ubisoft-Marken liegen. Als Teil des globalen Ubisoft-Studionetzwerks von mehr als 12.000 Mitarbeitern sollen in Berlin künftig "weltweit erfolgreiche AAA-Spiele" entstehen."Ich freue mich sehr, dass wir ein neues Studio in Berlin eröffnen", sagt Benedikt Grindel, Studio Manager von Ubisoft Blue Byte. "Es wird Zeit, dass in Deutschland mehr Großproduktionen entstehen, die international erfolgreich sind und Millionen von Spielern faszinieren. Mit der Expansion nach Berlin können wir Ubisoft Blue Byte weiter ausbauen, um Spiele 'Made in Germany' nach vorne zu bringen. In Zukunft werden wir an drei der wichtigsten Games-Standorte in Deutschland vertreten sein. Für die nächsten Jahre planen wir deutlich zu wachsen, sind aber von der Entwicklung der Förderung für Computer- und Videospiele in Deutschland abhängig. Sollte sich der aktuell positive Trend in Sachen Förderung fortsetzen, sehe ich die Option, dass wir mittel- bis langfristig in Berlin und an unseren anderen Standorten die Entwicklerkapazitäten zu großen Ubisoft-Studios weiter ausbauen."Das neue Studio in Berlin wird eng mit den Ubisoft Blue Byte-Studios in Düsseldorf und Mainz vernetzt sein, in denen nicht nur die eigenen Kernmarken Die Siedler und Anno entwickelt werden, sondern auch Inhalte für Großproduktionen wie For Honor und Tom Clancy's Rainbow Six Siege entstehen."Berlin hat riesiges Potential. Es gibt viel Nachwuchs und erfahrene Veteranen, denen wir die Möglichkeit geben, an AAA-Spieleproduktionen zu arbeiten und die umfangreichen Fortbildungs- und Karrierechancen von Ubisoft zu nutzen", so Grindel. "Betonen möchte ich, wie gut die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und der Politik funktioniert. Bei der Ansiedlung in Berlin werden wir besonders vom Medienboard Berlin-Brandenburg und Berlin Partner tatkräftig unterstützt."Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin: "Die Startup-Metropole Berlin und die hoch dynamische Games-Industrie, die jetzt einen weiteren wichtigen Standort in unserer Stadt hat, verbindet ein gemeinsames Profil - kreativ, international und innovativ, spannend und wirtschaftlich erfolgreich. Wir freuen uns darüber, dass einer der weltweit größten Publisher mit einem eigenen Studio nach Berlin kommt.""Viele Facetten machen Berlin zu einem der kreativsten und attraktivsten Games-Standorte in Deutschland, unter anderem die dichte und vielfältige Games-Infrastruktur, das Gespür für Trends, zahlreiche Möglichkeiten zur Kooperation sowie talentierte Spieleentwickler", sagt Dr. Stefan Franzke, Sprecher der Geschäftsführung von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. "Wir heißen Ubisoft herzlich willkommen und freuen uns sehr, dass das Unternehmen Berlins Games-Szene weiter bereichert.""Auch in Frankreich wird Ubisoft in der Stadt Bordeaux ein neues Studio eröffnen. (...) Frankreich ist das Land, in dem Ubisoft vor 25 Jahren mit Ubisoft Paris sein erstes eigenes Entwicklungsstudio gegründet hatte. Das neue Studio in Bordeaux wird von Studio Manager Julien Mayeux geführt, der an Xavier Poix, Managing Director der Französischen Ubisoft Studios, berichtet. Das Team darf sich darauf freuen, an der Entwicklung der größten in Frankreich entstandenen Marken wie Just Dance, Steep oder Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mitwirken zu dürfen.""Wir sind stolz darauf, die besten kreativen Talente der Welt anlocken und halten zu können und damit Videospiele als veritable Karriereoption und ökonomischen Motor an neuen Standorten zu etablieren", erklärt Christine Burgess-Quémard, Executive Director der internationalen Ubisoft Studios. "Mit der Eröffnung neuer Studios in Frankreich und Deutschland können wir in diesen Regionen talentierten Absolventen und Industrieveteranen neue Möglichkeiten bieten, während sie unsere hochqualifizierten Teams dabei unterstützen, einige unserer größten Franchises zu entwickeln."