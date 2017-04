Ubisoft: Übernahme durch Vivendi soll gerüchteweise noch in diesem Jahr über die Bühne gehen - 4Players.de

Die Nachrichtenagentur Reuters will von zwei Insiderquellen erfahren haben, dass Vivendi die bereits seit langem ins Auge gefasste Übernahme von Ubisoft noch in diesem Jahr abschließen wird: "Die "zweite Phase", welche auch die Einverleibung der Werbeagentur Havas umfasse, solle 2017 beginnen: "Vivendi begibt sich in die zweite Phase, alles wird in diesem Jahr statfinden", so eine der Quellen. Ubisoft wehrte sich in der Vergangenheit mehrmals gegen die Übernahmebestrebungen des Medienkonzerns, welcher bereits im vergangenen Dezember seine Aktienanteile des Publishers auf über 25 Prozent aufstockte.Vivendi sei mittlerweile aber aufgrund des sinkenden Aktienkurses selbst unter Druck geraten und wolle den Anlegern seine Expansionsstrategie im Medienbereich klarer vermitteln und sie zügiger umsetzen. vg247.com erläutert, dass Vivendi Ubisoft nach französischem Recht ab dem Besitz von 30% der Aktien ein Angebot unterbeiten müsse. Das Magazin geht davon aus, dass es noch vor der E3 Neuigkeiten zum Thema gibt. Um die Spannungen zwischen den beiden Unternehmen zu entschärfen, hatte Vivendi übrigens auf den ihm eigentlich zustehenden Sitz im Aufsichtsrat verzichtet.