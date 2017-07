Ubisoft: Guillemot-Familie erhöht eigenen Aktienanteil am Unternehmen - 4Players.de

Die Guillemot-Familie hat ihren Anteil an Ubisoft-Aktien weiter aufgestockt, wie Reuters in der vergangenen Woche berichtet hatte. Die französischen Unternehmer um Geschäftsführer Yves Guillemot halten damit derzeit 13,6 Prozent des Kapitals sowie etwas mehr als ein Fünftel, genauer gesagt 20,02 Prozent des Stimmrechts.Die Maßnahme ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein weiterer Schritt sich gegen die befürchtete feindliche Übernahme seitens Vivendi zu wehren ( wir berichteten ). Der ebenfalls französische Medienkonzern kauft seit zwei Jahren Anteile des Publishers und hält derzeit 27 Prozent, was einem Stimmrechtanteil von 24,5 Prozent entspricht.