Ubisoft: Neues Studio in Saguenay (Kanada); weitere Pläne für regionale Investitionen - 4Players.de

Ubisoft hat die Gründung eines neuen Studios in Saguenay (Kanada) angekündigt, das sich auf Online-Spiele konzentrieren soll. Darüber hinaus wurden Pläne für weitere regionale Investitionen bekanntgegeben."Ubisoft konzentriert sich vor allem auf die signifikante Steigerung der regionalen Tätigkeiten mit der Gründung des Studios in Saguenay Anfang 2018. Vor allem Online-Dienstleistungen und Technologien sind für das Wachstum der Videospielbranche verantwortlich. Ubisoft Saguenay wird für die Weiterentwicklung dieser Kompetenzen innerhalb der Firma verantwortlich sein und in den nächsten fünf Jahren 125 Mitarbeiter zählen. Dies repräsentiert die regionalen Investitionen in Höhe von 135 Millionen US-Dollar bis 2027 von Ubisoft.""Wir haben Ubisoft Saguenay mit dieser Aufgabe betraut und konzentrieren uns entschlossen auf die Zukunft. Die Entwicklung von gemeinsamen Erlebnissen ermöglicht es Millionen von Spielern, sich zu treffen und in Online-Spielen miteinander zu interagieren. Dies bietet wichtige Impulse für das Wachstum und Innovationen, nicht nur bei Ubisoft, sondern in der gesamten Videospielbranche", sagte Yannis Mallat (CEO von Ubisoft Montréal, Quebec und den Studios in Toronto). Ubisoft beabsichtigt, weiter in der Region zu expandieren und möchte 2027 ein weiteres Studio in der Provinz Quebec eröffnen."Die Eröffnung von Ubisoft Saguenay ist ein Bestandteil der großen Erweiterung in Quebec, mit Investitionsplänen von zusätzlichen 780 Millionen US-Dollar und der Schaffung von 1.000 neuen Jobs bis 2027. Zusätzlich zu den 125 neuen Arbeitsangeboten in Saguenay wird Ubisoft an der Schaffung von 200 neuen Positionen in Quebec beteiligt sein und an 675 weiteren in Montreal. Darüber hinaus soll ein weiteres Studio in der Region Quebec entstehen. Die neue Investition dient als Ergänzung der derzeitigen Betriebsgeschäfte, die sich seit 1997 auf mittlerweile 3,5 Milliarden US-Dollar belaufen. Am Ende dieser neuen Wachstumsphase wird das Unternehmen 4.600 Menschen beschäftigen und seit 1997 eine direkte Investition von insgesamt 9 Milliarden US-Dollar getätigt haben.""Wir sind stolz darauf, Teil der Entstehung eines weltbekannten Zentrums für Videospielentwicklung in Quebec zu sein. In über 20 Jahren hat Ubisoft mehr als 3.600 Arbeitsplätze geschaffen und mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar investiert und damit die großartigsten Marken innerhalb der Industrie hier in Quebec geschaffen. Videospiele sind heutzutage das dynamischste Segment in der Unterhaltungsindustrie und gleichzeitig am Herz der technologischen Revolution. Als Resultat haben wir die einzigartige Möglichkeit, das Quebec von morgen zusammen zu erschaffen", sagt Yves Guillemot (CEO von Ubisoft).