Ubisoft: Gründer kaufen zwei Millionen Aktien, um Vivendis drohende Übernahme zu kontern - 4Players.de

Präsident und CEO Yves Guillemot (oder genauer: die Guillemot Brothers SE)

Ubisofts Gründerfamilie Guillemot hat laut Tweaktown.com und einer offiziellen Pressemitteilung 1,75% der Anteile am eigenen Unternehmen zu einem nicht genannten Preis erworben. Momentan liegt die Aktie bei 56,25 Euro, die Familie vondürfte also rund 112,5 Millionen Euro investiert haben.Mehrere Experten gingen davon aus, dass der französische Medienkonzern Vivendi noch in diesem Jahr einen entscheidenden Schritt zur Übernahme des Unternehmens startet - und Ubisoft versuche das mit dem Erwerb von mehr Anteilen zu vehindern. Der Anteil der Familie Guillemot am Unternehmen ist demnach von 13,6% im Juni auf aktuell 15,35% angestiegen, womit sie 24,5% der Stimmrechte erhalte. Reuters schätzte im Juni, dass Vivendi 5,4 Milliarden Euro investieren müsste, um die Kontrolle über das Unternehmen zu erlangen. Das sei vor allem daher schwierig, weil die Finanzmittel im März 2017 im Vergleich zum Jahr 2015 um rund 1253% gefallen seien (von rund 7,31 Milliarden auf 0,54 Milliarden Dollar).Aufgrund dieser Kosten sei es nicht unwahrscheinlich, dass Vivendi es sich anders überlegen könne und die Übernahme abbläst. Gameloft-CEO und Ex-Vivendi-COO Stéphane Roussel habe zudem im Juni gegenüber Le Figaro erklärt, dass es auch Alternativen zu Ubisoft gebe und andere Unternehmen zum Ziel einer Übernahme werden könnten: Sollte dafür mehr als eine Milliarde Euro investiert werden, werde die Übernahme Ubisofts nicht mehr stattfinden, so Roussell.