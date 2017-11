Ubisoft: Geschäftsbericht: Eigene Umsatzprognosen deutlich übertroffen; Assassin's Creed Origins startet stark - 4Players.de

Ubisoft hat den Geschäftsbericht des ersten Halbjahres 2017-2018 (April bis September 2017) vorgelegt und die eigenen Prognosen deutlich übertroffen. Insgesamt wurden 466,2 Mio. Euro umgesetzt. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 281,4 Mio. Euro. Allein im zweiten Quartal (Juli bis September) wurde 264,2 Mio. Euro umgesetzt. Prognostiziert waren 190 Mio. Euro. Das Unternehmen nennt Mario + Rabbids Kingdom Battle Ghost Recon Wildlands und For Honor als Wachstumsmotoren.Fast 70 Prozent des Umsatzes entstammt dem Digitalgeschäft (Downloadkäufe, DLCs, Mikrotransaktionen etc.). Die wiederkehrenden Einnahmen von Spielern (DLCs, Season Pass etc.) sind dabei um 82,9 Prozent auf 174,5 Mio. Euro gestiegen. Für fast 380 Mio. Euro Umsatz ist der "Back-Katalog" verantwortlich - hierzu gehören Spiele, die im vorherigen Geschäftsjahr veröffentlicht wurden (wie Ghost Recon Wildlands und For Honor). Unter dem Strich steht ein operativer Gewinn in Höhe von 3,1 Mio. Euro. Im Vorjahr wurde ein Verlust in Höhe von 61,8 Mio. Euro verzeichnet.Yves Guillemot (Chef von Ubisoft) bezeichnet das vielfältige Spieleangebot als Erfolgsfaktor und nennt in dem Zusammenhang Mario + Rabbids Kingdom Battle Assassin's Creed Origins und South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe sowie die stetige Versorgung mit weiteren Inhalte für For Honor und Rainbow Six Siege. Auch der PvP-Modus für Ghost Recon Wildlands hat die Spielerzahlen wohl befeuert. Es wird erwartet, dass das anstehende, kostenlose Update "Resistance" für The Division ebenfalls für höhere Spielerzahlen sorgen wird.Und obwohl Assassin's Creed Origins nicht mehr im Zeitraum des besagten Geschäftsberichts veröffentlicht wurde, erklärte Guillemot, dass der Verkaufsstart des Action-Adventures erfolgreich war. Sie hätten doppelt so viele Exemplare des Spiels (in den ersten zehn Tagen) im Vergleich zu Assassin's Creed: Syndicate verkauft (Daten basieren auf internen Schätzungen). Konkrete Zahlen nannte er nicht. Auch der Anteil der digitalen Käufe sei deutlich gestiegen und sie hätten ohnehin "große Pläne für weitere Inhalte nach dem Verkaufsstart".19 Prozent der Verkäufe im Zeitraum von Juli bis September 2017 entfallen übrigens auf Nintendo Switch.