Ubisoft: Freut sich über den Erfolg der Switch und will mehr in Spiele für die Plattform investieren - 4Players.de

Nicht nur bei Capcom (siehe News ), sondern auch bei Ubisoft ist man hoch erfreut über den Erfolg, den Nintendo mit seiner Konsole Switch verbucht. Nach Angaben von DualShockers zeigt sich der Publisher bzw. CEO Yves Guillemot "sehr glücklich" über die Verkaufszahlen der Spiele, die man auf dem System veröffentlicht hat - allen voran Mario + Rabbids: Kingdom Battle und Rayman Legends, aber auch Just Dance 17 hat sich gut geschlagen und sich von allen Plattformen auf Switch am besten verkauft. Vom diesjährigen Weihnachtsgeschäft erhofft man sich sogar weitere Steigerungen der Verkaufszahlen, weil man davon ausgeht, dass auch viele Konsolen den Weg unter den Weihnachtsbaum finden werden. Nach den Erfolgen des Vorgängers erhofft man sich insbesondere von Just Dance 18 eine starke Performance.Entsprechend will man auch in Zukunft weiter in die Plattform von Nintendo investieren: Im Rahmen des Conference Calls kündigte Guillemot an, dass man aufgrund der erfreulichen Zahlen an der Unterstützung von Switch festhalten und diese möglicherweise sogar noch verstärken werde.